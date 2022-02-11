Ходатайство Сафронова о прекращении его дела отклонили

Следователь ФСБ Александр Чабан отклонил ходатайство защиты обвиняемого в госизмене бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова о прекращении его уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Ивана Павлова (признан иноагентом в России).

По словам адвоката, юристам не позволили пронести ходатайство в здание Следственного управления ФСБ.

В документе защита отметила, что в деле не сказано, какие именно секретные сведения Сафронов передал за границу, когда и для кого он их собирал. Кроме того, юристы вновь обратили внимание на то, что Сафронов не имел допуска к гостайне, а все сведения для написания журналистских материалов получал из открытых источников.

Ранее советник главы «Роскосмоса» попросил три часа и ноутбук, чтобы доказать свою невиновность. Он заявил суду, что данные об обороноспособности России, в передаче которых его обвиняют, находятся в открытом доступе в интернете.

Защиту Сафронова ограничили в сроках ознакомления с материалами дела до 11 февраля. Сам обвиняемый будет находиться в СИЗО до 7 апреля.

Сафронову вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

Своей вины Сафронов не признает.