Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Обвиняемый в госизмене Сафронов попросил три часа для доказательств невиновности

«Ъ»: обвиняемый в госизмене Сафронов заявил суду, что за три часа докажет невиновность
Иван Сафронов

Иван Сафронов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Обвиняемый в госизмене бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов попросил три часа и ноутбук, чтобы доказать свою невиновность. Он заявил суду, что данные об обороноспособности России, якобы переданные им западным спецслужбам, находятся в открытом доступе в интернете. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый заявил, что ему не предоставили такой возможности для защиты, а суд принимает сторону следствия и прокуратуре, не принимая во внимание доводы адвокатов.

Материалы по теме:
«Нас ждут непростые времена» Генерал ФСБ — о том, почему в России стало больше обвинений в терроризме и госизмене
«Нас ждут непростые времена»Генерал ФСБ — о том, почему в России стало больше обвинений в терроризме и госизмене
12 января
Судимы будут. Российский киллер №1, лидер Ореховской ОПГ и бывший губернатор. Кому суд вынесет приговоры в 2022 году
Судимы будут.Российский киллер №1, лидер Ореховской ОПГ и бывший губернатор. Кому суд вынесет приговоры в 2022 году
8 января

Защиту Сафронова ограничили в сроках ознакомления с материалами дела до 11 февраля. Один из адвокатов обвиняемого, Дмитрий Катчев указал, что изучена лишь половина из десяти тысяч листов или даже меньше, об аудиозаписях не приходится говорить. Дело осложняется тем, что юристам запрещено делать записи по делу, поскольку там содержатся материалы под грифом «секретно».

«Мы исходим из того, что 11 февраля тоже день для изучения, но опасаемся, что нам сразу предложат подписать протокол об окончании», — пояснил адвокат Дмитрий Талантов.

Защита отметила, что в ближайшие дни, вероятно, материалы уголовного дела будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено для рассмотрения по существу в Мосгорсуд.

10 февраля Иван Сафронов не смог оспорить в суде свой арест и будет содержаться под стражей и далее — Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил его жалобу. Решение об аресте Сафронова до 7 апреля вынес Мосгорсуд, именно его пытался оспорить Сафронов и его адвокаты.

Ранее защита Сафронова заявила, что ей приходится на слух воспринимать материалы из более чем 20 томов уголовного дела, в том числе аудиозаписи. Представители заявили, что с таким подходом невозможно анализировать и изучать данные. Но Лефортовский районный суд Москвы не нашел в этом запрете нарушений.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британский парламент решил ужесточить санкции против России
Россия оценила итоги переговоров «нормандского формата»
В Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали полицейские
Украине предрекли вынужденное «взросление» без «вторжения» России
Байден призвал американцев покинуть Украину
Принявшая обет бедности монахиня похитила 62 миллиона рублей и спустила в казино
Глава МИД Британии усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем
Байден предрек мировую войну при конфликте американцев и русских
Названа причина появления длинного стола на переговорах Путина и Макрона
США посоветовали американцам немедленно покинуть Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.