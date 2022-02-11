Обвиняемый в госизмене Сафронов попросил три часа для доказательств невиновности

Обвиняемый в госизмене бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов попросил три часа и ноутбук, чтобы доказать свою невиновность. Он заявил суду, что данные об обороноспособности России, якобы переданные им западным спецслужбам, находятся в открытом доступе в интернете. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый заявил, что ему не предоставили такой возможности для защиты, а суд принимает сторону следствия и прокуратуре, не принимая во внимание доводы адвокатов.

Защиту Сафронова ограничили в сроках ознакомления с материалами дела до 11 февраля. Один из адвокатов обвиняемого, Дмитрий Катчев указал, что изучена лишь половина из десяти тысяч листов или даже меньше, об аудиозаписях не приходится говорить. Дело осложняется тем, что юристам запрещено делать записи по делу, поскольку там содержатся материалы под грифом «секретно».

«Мы исходим из того, что 11 февраля тоже день для изучения, но опасаемся, что нам сразу предложат подписать протокол об окончании», — пояснил адвокат Дмитрий Талантов.

Защита отметила, что в ближайшие дни, вероятно, материалы уголовного дела будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено для рассмотрения по существу в Мосгорсуд.

10 февраля Иван Сафронов не смог оспорить в суде свой арест и будет содержаться под стражей и далее — Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил его жалобу. Решение об аресте Сафронова до 7 апреля вынес Мосгорсуд, именно его пытался оспорить Сафронов и его адвокаты.

Ранее защита Сафронова заявила, что ей приходится на слух воспринимать материалы из более чем 20 томов уголовного дела, в том числе аудиозаписи. Представители заявили, что с таким подходом невозможно анализировать и изучать данные. Но Лефортовский районный суд Москвы не нашел в этом запрете нарушений.

