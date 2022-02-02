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Суд признал законным запрет делать выписки из материалов дела Сафронова

«Ъ»: Суд признал законным запрет на выписки из дела советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Иван Сафронов

Иван Сафронов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ РИА Новости

Лефортовский районный суд Москвы признал законным запрет адвокатам в свободном режиме делать выписки из дела о госизмене советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Жалоба на действия руководителя следственной бригады СУ ФСБ была подана в конце 2021 года. Запрет касался всех без исключения документов, даже тех, которые не содержат государственной тайны и не являются секретными. Второе заявление было подано после того, как началось изучение материалов дела в рамках ст. 217 УПК РФ.

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Защита Сафронова заявила, что ей предложено на слух воспринимать материалы из более чем 20 томов уголовного дела, в том числе аудиозаписи. Представители заявили, что такое решение делает невозможным анализ данных.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Талантов заявил, что обоснованных законом мотивов в отказе жалобы суд не привел. Он намеревается обратиться по поводу судебного решения в Конституционный суд и ЕСПЧ.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ собирается ограничить адвокатов советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в сроках ознакомления с материалами дела.

Сафронов после задержания 7 июля 2020 года остается в должности советника гендиректора корпорации «Роскосмос» по информационной политике. 19 ноября сообщалось, что фигурант дела отказался идти на сделку со следствием. В настоящее время он и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Сафронову вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает.

Марина Совина
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