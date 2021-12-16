ФСБ ограничит адвокатов Сафронова в сроках ознакомления с делом

Следователь ФСБ собирается ограничить адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в сроках ознакомления с материалами дела. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Талантова, адвоката обвиняемого.

По его словам, следователь сообщил ему о том, что планирует в конце января 2022 года выйти с ходатайством об ограничении защитников в сроках ознакомления с делом.

Сафронов после задержания 7 июля 2020 года остается в должности советника гендиректора корпорации «Роскосмос» по информационной политике.

19 ноября сообщалось, что фигурант дела отказался идти на сделку со следствием. В настоящее время он и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Сафронову вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

Своей вины журналист не признает.