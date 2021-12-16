Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ ограничит адвокатов Сафронова в сроках ознакомления с делом

В ФСБ собираются ограничить срок ознакомления с делом для адвокатов Ивана Сафронова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователь ФСБ собирается ограничить адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в сроках ознакомления с материалами дела. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Талантова, адвоката обвиняемого.

По его словам, следователь сообщил ему о том, что планирует в конце января 2022 года выйти с ходатайством об ограничении защитников в сроках ознакомления с делом.

Сафронов после задержания 7 июля 2020 года остается в должности советника гендиректора корпорации «Роскосмос» по информационной политике.

19 ноября сообщалось, что фигурант дела отказался идти на сделку со следствием. В настоящее время он и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Сафронову вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

Своей вины журналист не признает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Суд в Ростове объяснил слова в приговоре о российских частях в Донбассе
На Украине запретят продажу ароматизированных сигарет и вейпов
Оценена мощь российских лесов
Следователи отпустили домой друга напавшего на гимназию в Серпухове
Московские чиновники подарили семье ребенка-инвалида тухлые овощи
Цены на электроэнергию в Европе побили рекорд
Раскрыта связь физической активности и замедленного старения
Россиянам назвали самые дешевые билеты за границу и внутри страны на Новый год
Наркозакладчики напали с ножом на полицейских на кладбище Петербурга
В Москве допустили рост стоимости красной икры перед Новым годом
«Спартак» определился с новым главным тренером
Азербайджанские танки не справились с двумя армянскими солдатами
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter