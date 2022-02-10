Обвиняемый в госизмене Сафронов не смог оспорить свой арест в суде

Обвиняемый в госизмене бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не смог оспорить в суде свой арест и будет содержаться под стражей и далее — Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил его жалобу. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, решение об аресте Сафронова до 7 апреля вынес Мосгорсуд, именно его пытался оспорить Сафронов и его адвокаты.

Ранее защита Сафронова заявила, что ей приходится на слух воспринимать материалы из более чем 20 томов уголовного дела, в том числе аудиозаписи. Представители заявили, что с таким подходом невозможно анализировать и изучать данные. Но Лефортовский районный суд Москвы не нашел в этом запрете нарушений.

Сафронова обвиняют в передаче секретных сведений спецслужбам НАТО. Следствие считает, что он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает.