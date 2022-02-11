Миллиардерша Кайли Дженнер рассекретила имя второго ребенка. Этим она поделилась в своем Instagram.

24-летняя знаменитость опубликовала сторис с подписью «Вулф Вебстер» и эмоджи в виде сердца. Известно, что она родила ребенка от рэпера Трэвиса Скотта 2 февраля. Ранее пара не сообщала о поле новорожденного, но СМИ предполагали, что это мальчик.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт также воспитывают трехлетнюю дочь Сторми, которая родилась 1 февраля 2018 года. Пара начала встречаться в 2017 году, затем «взяла перерыв» в октябре 2019 года, а весной 2021 года возлюбленные вновь сошлись.