В ФРГ допустили влияние геополитической ситуации на запуск «Северного потока-2»

Геополитическая ситуация может повлиять на запуск газопровода «Северный поток-2». Такое развитие событий допустил вице-канцлер, министр экономики и климата Германии Роберт Хабек, передает РИА Новости.

«В текущей ситуации геополитика не может не приниматься во внимание, если говорить об эксплуатации этой нитки газопровода», — заявил политик. При этом он отметил, что сертификация «Северного потока-2» будет проходить исключительно в соответствии с законодательством Европейского союза (ЕС).

«Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС», — рассказал Хабек. Он подчеркнул, что ФРГ и другие страны объединения всегда будут придерживаться этих норм, так как в ином случае им было бы сложно договориться.

8 февраля президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России на Украину. Кроме того, Шольц отметил, что Германия и США, говоря о судьбе газопровода, действуют абсолютно едино.