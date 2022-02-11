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В ФРГ допустили влияние геополитической ситуации на запуск «Северного потока-2»

Вице-канцлер Германии Хабек: на запуск «Северного потока-2» может повлиять геополитика

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Геополитическая ситуация может повлиять на запуск газопровода «Северный поток-2». Такое развитие событий допустил вице-канцлер, министр экономики и климата Германии Роберт Хабек, передает РИА Новости.

«В текущей ситуации геополитика не может не приниматься во внимание, если говорить об эксплуатации этой нитки газопровода», — заявил политик. При этом он отметил, что сертификация «Северного потока-2» будет проходить исключительно в соответствии с законодательством Европейского союза (ЕС).

«Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС», — рассказал Хабек. Он подчеркнул, что ФРГ и другие страны объединения всегда будут придерживаться этих норм, так как в ином случае им было бы сложно договориться.

8 февраля президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России на Украину. Кроме того, Шольц отметил, что Германия и США, говоря о судьбе газопровода, действуют абсолютно едино.

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Екатерина Андреева
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