Обвиненный в смерти орловской школьницы оказался серийным убийцей и насильником

Мужчина, которого обвиняют в смерти девятилетней орловской школьницы, оказался серийным убийцей и и насильником — на его счету убийства как минимум еще двоих детей и 32-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, летом 2021 года 61-летний Шавкат Шаяхмедов года убил девятилетнюю Викторию Гнедовую. Девочку искали несколько месяцев и нашли, лишь когда полиция сумела доказать причастность Шаяхмедова к исчезновению. Тогда мужчина показал, что спрятал тело в подвале дома, в котором жил и он, и жертва.

По версии следствия, в апреле 2000 года, в сентябре 2003-го и в июле 2005-го Шаяхмедов совершил убийства еще трех местных жителей — 6-летнего и 11-летнего мальчиков, а также 32-летней женщины. С женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был, а 11-летний мальчик проживал в соседнем доме. Всех троих Шаяхмедов задушил, он уже сознался в этих убийствах. По данным Baza, кроме этого, мужчина сознался в ряде эпизодов сексуального насилия над детьми.

Сейчас проводится комплекс экспертиз, сыщики продолжают проверять причастность Шаяхмедова к подобным преступлениям.

