Задержанный за убийство второклассницы сознался в убийстве еще одного ребенка

Задержанный за убийство второклассницы рассказал об убийстве школьника 16 лет назад

Задержанный за убийство второклассницы в Орловской области сознался в убийстве еще одного ребенка, которое произошло 16 лет назад. Об этом в четверг, 11 ноября, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 61-летний Шавкат Шаяхмедов в июне этого года убил девятилетнюю Викторию Гнедовую, а ее тело спрятал в подвале дома, в котором жил и он, и жертва. После трех месяцев поисков полиция смогла доказать причастность Шавката. Тогда он показал, где спрятал тело, и рассказал, как убил ребенка.

В ходе расследования полиция проверила давний случай исчезновения ребенка в этом же регионе — 11-летний мальчик в один день просто не вернулся домой. Как оказалось, Шавкат вместе с ним пошел в лес за грибами и задушил подростка.

Задержанный не только сознался в этом, но и показал, где спрятал тело. Следователи в настоящее время проверяют возможную причастность преступника к другим происшествиям.

