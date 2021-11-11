Из дела генерала ФСБ исключен эпизод с покушением на следователя

Второй Западный окружной военный суд прекратил уголовное преследование за покушение на следователя в отношении двоих фигурантов дела, по которому проходит генерал-майор ФСБ Владимир Подольский, ранее командовавший спецгруппой «Вымпел». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На предварительных слушаниях, прошедших в закрытом режиме, прокурор заявил ходатайство о смягчении обвинения бывшему исполнительному директору ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» Андрею Польщикову и бизнесмену Олегу Грищенко, которым вменялась попытка убийства следователя военного следственного управления СКР по Москве Александра Паутова, занимавшегося расследованием дела о махинациях во ФГУПе.

В своем ходатайстве прокурор предложил суду переквалифицировать им статью 295 УК РФ («Посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование»), по которой предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, на 294 УК РФ («Пособничество в воспрепятствовании расследованию»), которое наказывается штрафом. Суд удовлетворил эту просьбу, исключив эпизод с покушением на следователя из дела о хищениях во ФГУП.

Как отмечает издание, прокурор добивался, чтобы дело о махинациях во ФГУП рассматривалось одним судьей, а не присяжными, на чем настаивали подсудимые. Однако суд постановил передать дело на рассмотрении коллеги присяжных.

По версии следствия, генерал Подольский, занимавший пост гендиректора ФГУПа, по просьбе Польщикова назначил его родственников своими помощниками. В результате с 2012 по 2013 год «мертвые души» получили в качестве зарплаты 24,5 миллиона рублей. Польщиков, как считает СКР, решил расправиться со следователем, для чего привлек Грищенко за пять миллионов рублей. Тот с сообщником прокололи колесо на машине следователя, собираясь убить его, когда он будет ставить запаску. Но следователь вызвал полицию, услышав сработавшую на машине сигнализацию.

Ранее суд присяжных оправдал всех фигурантов дела по обоим обвинениям: хищениях путем мошенничества и покушении на следователя.