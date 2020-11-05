В Москве задержан находящийся в розыске офицер ФСБ

В Москве задержан офицер ФСБ, находящийся в розыске за аферу с хищением денежных средств управляющей компании, занимающейся элитным жильем. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По данным издания, бывшего сотрудника спецслужб и бизнесмена Виталия Ботонькина задержали 4 ноября на Нижегородской улице. Он был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве. Ему вменяется причастность к хищению средств из компании, управляющей кварталом «Золотая миля» в районе Боровицкой и Кропоткинской площадей.

30 сентября сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд повторно рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и покушении на следователя, в котором фигурирует экс-генерал ФСБ Владимир Подольский. Он и второй фигурант дела — экс-полковник Андрей Польщиков — были оправданы присяжными заседателями, но апелляционный суд отменил их вердикт, найдя в нем противоречия.

При этом присяжные признали доказанным факт хищения 25,4 миллиона рублей и причастность к этому Подольского и Польщикова.