Бывшего хабаровского губернатора Фургала решили судить в Московской области

Верховный суд (ВС) России по ходатайству прокуратуры решил не проводить процесс над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в его родном регионе, дело об убийствах направлено в суд Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

В решении указан Люберецкий городской суд, который будет рассматривать дело Фургала, уточняет «Интерфакс».

На изменении его подсудности прокуратура настаивала, полагая, что связи обвиняемого экс-губернатора и общественное мнение в регионе могут повлиять на суд. Представитель надзорного ведомства напомнил про акции протеста в Хабаровске после задержания Фургала. Исходя из этого ВС определил подсудность в регионе, где будет соблюдена объективность суда.

По версии следствия, Фургал создал преступную группу, которая с 2004 по 2005 год совершила покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также расправилась с бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Мотивом преступлений стало стремление Фургала расширить свой бизнес. Смольский был прямым конкурентом Фургала и его партнера Николая Мистрюкова. В гараж Смольского были брошены две гранаты, но тот выжил. Зорю устранили вследствие конфликта из-за железобетонного завода. Булатова, бывшего сотрудника милиции и бизнес-партнера Фургала и Мистрюкова, также убили, когда он начал подозревать обоих в расправе над конкурентами.

Фургал свою вину не признает.