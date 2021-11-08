Генпрокуратура попросила суд рассмотреть дело Фургала в Подмосковье

Генпрокуратура попросила Верховный суд рассмотреть дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Подмосковье, а не в Хабаровском крае. Утверждается, что иначе слушание будет необъективным, так как обвиняемый обладает обширным кругом связей в регионе. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале Верховного суда.

Защита обвиняемого в организации убийств предпринимателей Фургала просит рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска. При этом Генеральная прокуратура считает, что, находясь в «домашнем» регионе, Фургал сможет помешать объективному рассмотрению дела. В частности, он сможет задействовать свои связи. В ведомстве также напомнили, что задержание Фургала сопровождалось массовыми волнениями. По этой причине Верховный суд попросили перенести слушание дела в столичный регион.

Также прокуратура попросила суд в связи с эпидемиологической ситуацией продлить срок ареста Фургала еще на полгода. Его защита при этом считает, что позиция прокуратуры несет политический характер.

По версии следствия, Фургал создал преступную группу, которая с 2004 по 2005 год совершила покушение на убийство Александра Смольского, а также расправилась с бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Мотивом преступлений стало стремление Фургала расширить свой бизнес. Смольский был прямым конкурентом Фургала и его партнера Николая Мистрюкова. В гараж Смольского были брошены две гранаты, но тот выжил.

Зорю устранили вследствие конфликта из-за железобетонного завода. Булатова, бывшего сотрудника милиции и бизнес-партнера Фургала и Мистрюкова, также убили, когда он начал подозревать обоих в расправе над конкурентами.