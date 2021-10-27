Дело об убийствах бывшего губернатора Хабаровского края Фургала передано в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы переданы в Верховный суд России для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.

По версии следствия, Фургал создал преступную группу, которая с 2004-го по 2005 год совершила покушение на убийство Александра Смольского, а также расправилась с бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Мотивом преступлений стало стремление Фургала расширить свой бизнес. Он с деловым партнером Николаем Мистрюковым открыли пункты по приему металлолома в Амурской области, но им мешал конкурент Смольский, выкупавший сырье у клиентов по более выгодной цене. Не сумев договориться с ним, Фургал с Мистрюковым решили его убить. В гараж Смольского были брошены две гранаты, но он выжил. Исполнителем покушения был Марат Кадыров.

Зорю устранили вследствие конфликта из-за железобетонного завода. Его застрелил киллер Андрей Палей, который намеренно спровоцировал спор с Зорей, чтобы ввести следствие в заблуждение относительно истинных мотивов убийства и замаскировать заказной характер преступления. Однако другой компаньон Фургала и Мистрюкова — бывший сотрудник милиции Олег Булатов заподозрил их в убийстве Зори. Поэтому Палею поручили убить и его, чтобы он не донес на них в правоохранительные органы. Булатова застрелили возле дома.

Дело Мистрюкова, который заключил сделку со следствием, выделено в отдельное производство.