На Украине рассказали о «шпагате» Зеленского

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что президент Владимир Зеленский в настоящее время находится в непростой ситуации, при которой его будущее будет зависеть от его дальнейших шагов. При этом, у него есть всего два возможных варианта — произойдет досрочное проведение президентских и парламентских выборов, либо он решится на начало боевых действий в Донбассе, считает политик.

«Зеленский понимает, что он "на шпагате". Почему я думаю, что Макрону (Эммануэль Макрон, президент Франции, — прим. "Ленты.ру") была необходима гарантия от Зеленского того, что не будет войны на Донбассе, потому что у Зеленского сейчас в силу некоторых политических процессов будет всего два выбора — либо досрочные президентские и парламентские выборы, потому что он не в состоянии будет выполнить Минские соглашения, либо начало боевых действий», — заявил Мураев.

Украинский политик также добавил, что в сложившейся ситуации не завидует Зеленскому, однако отметил, что тот сам виноват в происходящем.

Доктор юридических наук, профессор права Леонид Емец заявил, что глава Украины Владимир Зеленский и сотрудники офиса президента в настоящее время имеют возможность злоупотреблять своей властью, чем очень активно пользуются, пока могут себе это позволить. Юрист отметил, что они «чихать хотели на закон».