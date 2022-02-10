На Украине рассказали об имеющейся у Зеленского возможности «чихать на закон»

Доктор юридических наук, профессор права Леонид Емец в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что в настоящее время вся власть на Украине сосредоточена в руках президента Владимира Зеленского и его окружения, которые безнаказанно делают все, что им заблагорассудится.

«То, что офису (президента — прим. «Ленты.ру») очень хочется, не значит, что он имеет на это право. К сожалению, он имеет возможность. Сегодня они абсолютно злоупотребляют властью, вся власть находится в руках одного человека или группы лиц. Они решили, что, если они сидят в креслах, в которых у них есть власть, они могут чихать на закон и делать то, что им хочется», — заявил юрист.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский назвал ахинеей ответ Зеленского на высказывание его российского коллеги Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Он отметил, что Зеленский решил «перевести стрелки», отшутившись, будто красавицей является Украина, которая не принадлежит российскому лидеру, однако сделал это не очень удачно и не обратил внимания на главный смысл слов Путина — необходимость выполнения Минских соглашений.