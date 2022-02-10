На Украине назвали ахинеей ответ Зеленского на высказывание Путина

Украинский политолог Михаил Погребинский назвал ахинеей ответ президента Украины Владимира Зеленского на высказывание его российского коллеги Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Первый казацкий».

По его словам, Зеленский решил «перевести стрелки» и пошутить, что красавицей является Украина, которая не принадлежит российскому лидеру, однако сделал это не очень удачно и не обратил внимания на главный смысл слов Путина — необходимость выполнения Минских соглашений.

«Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный», — отметил Погребинский.

Поговорку про «красавицу» Путин вспомнил 7 февраля во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Своим высказыванием он указал на то, что руководство Украины в рамках переговорного процесса по Донбассу старается манкировать своими обязательствами, которые все равно придется выполнять.

8 февраля после встречи с Макроном в Киеве Зеленский ответил на фразу российского президента. Ради этого он перешел на русский язык и заявил, что Украина «действительно красавица», однако слова по поводу ее принадлежности являются «небольшим перебором».