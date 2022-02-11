Маск пообещал доставлять 150 тонн на НОО за 10 миллионов долларов

Полноценная эксплуатация транспортной космической системы Starship позволит через несколько лет доставлять на низкую околоземную орбиту (НОО) полезную нагрузку общей массой 150 тонн за менее чем 10 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на прогноз главы SpaceX, американского инженера и бизнесмена Илона Маска.

По его словам, использование Starship позволит резко снизить стоимость выведения полезной нагрузки в космос.

«Через два-три года, я думаю, очень вероятно, что весь полет будет стоить меньше 10 миллионов долларов, и это для 100 тонн грузов на полезную орбиту, на низкую орбиту вес будет составлять 150 тонн», — пообещал Маск в ходе своего выступления в Техасе на посвященной созданию прототипа Starship пресс-конференции.

Инженер высказался за использование в будущем для доставки грузов по планете ракет вместо самолетов. Согласно данным бизнесмена, на орбиту Starship сможет добраться уже в текущем году.

Маск напомнил, что за свою историю SpaceX совершила 144 успешных запуска ракет и 106 успешных посадок их первых ступеней.

Ранее в SpaceX допустили утрату 40 из 49 космических аппаратов, запущенных 3 февраля со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) на ракете Falcon 9. Причиной потери спутников называется геомагнитная буря, случившаяся 4 февраля.