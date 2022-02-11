Испания разрешила въезд в страну без прививки одной категории россиян

Власти Испании разрешили подросткам из стран, не входящих в Евросоюз, с 14 февраля въезд в королевство при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в местном МВД.

Так, правительство решило скорректировать медицинские требования въезда в Испанию для категории несовершеннолетних граждан от 12 до 17 лет, в чьих странах (не входящих в Евросоюз или Шенгенскую зону) получить прививку против коронавируса сложно или пока невозможно.

Отмечается, что мера распространяется в том числе и на подростков из России. Однако, как уточнили в Министерстве промышленности, торговли и туризма, взрослые люди, сопровождающие несовершеннолетних, должны иметь сертификат вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) или Европейским агентством лекарственных средств.

11 февраля власти Великобритании отменили требование обязательного прохождения карантина по приезде для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь для въезда в страну непривитым путешественникам необходимо предоставить результаты ПЦР-исследования, а также сдать еще один тест в течение двух дней после приезда.