Великобритания отменила карантин для российских туристов

Власти Великобритании отменили требование обязательного прохождения карантина по приезде для иностранных туристов, в том числе россиян, с 11 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь для въезда в европейскую страну непривитым иностранным пассажирам и тем, кто вакцинирован препаратом, неодобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), необходимо предоставить результаты ПЦР-исследования, а также сдать еще один тест в течение двух дней после приезда.

Путешественники, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от ПЦР-исследования по прибытии. При этом для всех въезжающих в королевство сохраняется требование о необходимости заполнить Passenger Locator Form за 48 часов до вылета.

Ранее российские туристы резко заинтересовались турами в Великобританию на фоне новостей об отмене карантина по приезде для всех иностранцев. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, россияне бросились искать экскурсионные туры, программы обучения и информацию по визовой поддержке.