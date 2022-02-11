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Великобритания отменила карантин для российских туристов

Власти Великобритании отменили обязательный карантин для россиян с 11 февраля

Фото: Globallookpress.com

Власти Великобритании отменили требование обязательного прохождения карантина по приезде для иностранных туристов, в том числе россиян, с 11 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь для въезда в европейскую страну непривитым иностранным пассажирам и тем, кто вакцинирован препаратом, неодобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), необходимо предоставить результаты ПЦР-исследования, а также сдать еще один тест в течение двух дней после приезда.

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Путешественники, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от ПЦР-исследования по прибытии. При этом для всех въезжающих в королевство сохраняется требование о необходимости заполнить Passenger Locator Form за 48 часов до вылета.

Ранее российские туристы резко заинтересовались турами в Великобританию на фоне новостей об отмене карантина по приезде для всех иностранцев. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, россияне бросились искать экскурсионные туры, программы обучения и информацию по визовой поддержке.

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Валентина Процкова
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