Путин продлил срок службы своему полпреду

Российский лидер Владимир Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы полномочному представителю президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиру Устинову. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», срок был продлен до 25 февраля 2023 года.

Устинов занимает должность полпреда президента России с 14 мая 2008 года. Он является заслуженным юристом РФ. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее Путин продлил до 31 января 2023 года предельный срок полномочий специальному представителю российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.