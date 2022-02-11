Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту

Доцент Сорокина пояснила, что выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет

Фото: PIxabay

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту, то есть в 60 лет для мужчин и в 55 для женщин. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт пояснила, что выйти на пенсию по достижении этого срока можно при наличии страхового стажа не менее 42 и 37 лет, соответственно. Для таких категорий пенсионеров страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше установленного по закону возраста.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля. Главное о маткапитале, пенсиях и новом налоге
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля.Главное о маткапитале, пенсиях и новом налоге
1 февраля
Законы, тарифы и пенсии. Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
Законы, тарифы и пенсии.Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
1 февраля

Сорокина добавила, что прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у тех, кто имеет право на ее досрочное назначение, например, при работе в тяжелых, опасных и вредных условиях труда или на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях — эти граждане могут выйти на пенсию на пять лет раньше.

Также в 2022 году досрочно стать пенсионерами могут педагоги, врачи и актеры, если их стаж составляет 30 лет (у мужчин) и 25 (у женщин). Аналогичным правом обладают многодетные матери, воспитавшие от трех детей, они начинают получать пенсию в возрасте от 50 до 57 лет, а у тех женщин, кто является матерью пяти и более детей, пенсионный возраст наступает в 50 лет.

«Важно отметить, что в системах накопительной и негосударственной пенсии действует "старый" пенсионный возраст — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, но многие россияне забывают или откладывают обращение в ПФР и негосударственные пенсионные фонды для получения соответствующих выплат», — заключила Сорокина.

Ранее стало известно, что правительство предложило проиндексировать пенсии для одной категории россиян и внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров. Пенсии будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британский парламент решил ужесточить санкции против России
Байдену назвали последствия санкций против энергетического сектора России
Раскрыта опасность умных колонок
Россиянам назвали стабильные источники дохода на пенсии
Встреча советников лидеров «нормандского формата» пройдет в марте
Политолог рассказал о попытках США «расчленить» Россию и Китай
Россиян расстроил снос магазина интимных товаров в столице
Названы условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту
США предупредили Россию о визовых санкциях
В США назвали последствия столкновения России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.