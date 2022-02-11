Названы условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту, то есть в 60 лет для мужчин и в 55 для женщин. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт пояснила, что выйти на пенсию по достижении этого срока можно при наличии страхового стажа не менее 42 и 37 лет, соответственно. Для таких категорий пенсионеров страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше установленного по закону возраста.

Сорокина добавила, что прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у тех, кто имеет право на ее досрочное назначение, например, при работе в тяжелых, опасных и вредных условиях труда или на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях — эти граждане могут выйти на пенсию на пять лет раньше.

Также в 2022 году досрочно стать пенсионерами могут педагоги, врачи и актеры, если их стаж составляет 30 лет (у мужчин) и 25 (у женщин). Аналогичным правом обладают многодетные матери, воспитавшие от трех детей, они начинают получать пенсию в возрасте от 50 до 57 лет, а у тех женщин, кто является матерью пяти и более детей, пенсионный возраст наступает в 50 лет.

«Важно отметить, что в системах накопительной и негосударственной пенсии действует "старый" пенсионный возраст — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, но многие россияне забывают или откладывают обращение в ПФР и негосударственные пенсионные фонды для получения соответствующих выплат», — заключила Сорокина.

Ранее стало известно, что правительство предложило проиндексировать пенсии для одной категории россиян и внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров. Пенсии будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

