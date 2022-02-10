Правительство предложило проиндексировать пенсии одной категории россиян

Правительство предложило проиндексировать пенсии для одной категории россиян и внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке сообщается, что пенсии будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 января 2022 года в соответствии с решением президента России, принятым на совещании с постоянными членами Совета Безопасности 21 января 2022 года.

Дополнительные расходы по данному законопроекту составят в 2022-2024 годах 154,3 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году — 63,4 миллиарда рублей. Пенсии пенсионеров из числа прокуроров и следователей будут проиндексированы отдельно поправками к федеральному бюджету.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова пообещала, что Совет Федерации без задержек рассмотрит внесенный правительством законопроект, передает РИА Новости. «Конечно, мы оперативно, без задержек рассмотрим это закон, как только он поступит к нам из Госдумы. Индексацию пенсий военнослужащим необходимо провести, как это было сделано ранее для пенсионеров других категорий», — подчеркнула сенатор.

Ранее 10 февраля о подготовке законопроекта об индексации пенсий для военных пенсионеров сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные», — пояснил глава правительства и попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки.

