В России подготовились к индексации пенсий для военных пенсионеров

Российские власти подготовили законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6 процента. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Уточняется, что индексация пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будет отсчитываться с января этого года. «Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные», — пояснил глава правительства и попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки.

Неработающие пенсионеры с 3 февраля начали получать выплаты, проиндексированные на 8,6 процента.

Довести повышение страховых пенсий неработающим гражданам до 8,6 процента в середине января поручил президент России Владимир Путин. Решение связано с высокой инфляцией по итогам прошлого года, которая, по данным Росстата, достигла 8,39 процента.