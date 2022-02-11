Назван основной способ борьбы с «русскими хакерами»

Основным способом борьбы с международными киберпреступными группировками, в том числе и с «русскими хакерами», станет проведение глобальных спецопераций. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал генеральный директор и основатель компании Group-IB Дмитрий Волков. По его мнению, к этим спецоперациям будет привлекаться множество стран.

«Иного пути борьбы с международным киберкриминалом просто нет. Подобные операции в прошлом курировались Интерполом и проводились с участием силовиков разных стран; к ним также привлекались разработчики программ для обеспечения информационной безопасности. Только в последние два года подобные спецоперации проводились в Индонезии, Нигерии, Марокко, Украине и Южной Корее», — отметил Волков.

Глава Group-IB назвал подобные примеры доказательством того, что продуктивное сотрудничество между силовиками разных стран возможно, даже несмотря на то, что часто этот вопрос лежит в политической плоскости. Волков подчеркнул, что «несговорчивость» властей некоторых стран в вопросах совместной борьбы с киберкриминалом — это «благодатная почва для того, чтобы эта индустрия росла».

При этом специалист заверил, что отдельные группировки не сворачивают свою деятельностью полностью, пока их членов не арестуют. «По-настоящему успешные группы, если мы говорим о шифровальщиках, после привлечения к себе повышенного внимания со стороны исследователей или правоохранительных органов перегруппируются — меняют названия, инфраструктуру, состав участников. Группы DarkSide и REvil последовательно исчезли из публичного пространства после громких атак на компании Colonial Pipeline и Kaseya соответственно. Но вскоре появилось объединение BlackMatter, инструменты и тактика которого во многом идентичны DarkSide», — констатировал Волков.

Если учесть, что все три группы, по данным некоторых исследователей, имеют отношение к одной из старейших хакерских групп FIN7, то говорить о том, что они свернули активность, преждевременно, уточнил специалист.

Ранее стало известно о том, что больше половины россиян никак не защищают свои гаджеты, что делает их уязвимыми перед атаками хакеров. По данным проведенного компанией ESET исследования, ни базовые, ни продвинутые способы защиты электронных устройств не используют 54 процента жителей страны.