В Таиланде зафиксировали повальное заболевание российских туристов коронавирусом

Каждый пятый россиянин, прибывший в Таиланд с 1 по 10 февраля, оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщает портал Tourdom.ru со ссылкой на данные Министерства общественного здравоохранения королевства.

Тайские власти зафиксировали повальный рост показателя заболеваемости COVID-19 среди российских туристов — он оказался в шесть раз выше среднего по всем странам. Отмечалось, что из почти четырех тысяч приехавших в первой декаде февраля путешественников положительный ПЦР-тест выявили у 768 человек (19 процентов).

Тем не менее в статистике не учитываются туристы, контактировавшие с инфицированными отдыхающими, следовательно, показатель изолируемых должен быть еще выше.

Специалисты портала напомнили стоимость доступных опций размещения на карантин в отелях системы AQ. Так, в Паттайе семидневный пакет обойдется в 12,7 тысячи бат (29 тысяч рублей) — в стоимость включен транспорт из аэропорта и ПЦР-тесты. За два дня в той же гостинице по программе Test & Go с анализами и трансфером придется заплатить 7,5 тысячи бат (17 тысяч рублей), за пять дней — 11 тысяч бат (25 тысяч рублей).

Ранее в феврале российская туристка, побывавшая на Шри-Ланке и в Таиланде, сравнила между собой преимущества отдыха на двух курортах и выбрала лучший из них. По ее словам, в отличие от королевства, у островной республики более лояльные требования к привитым туристам.