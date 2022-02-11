Россиянка отдохнула на Шри-Ланке и в Таиланде и выбрала лучший курорт

Российская туристка, побывавшая на Шри-Ланке и в Таиланде, сравнила между собой преимущества отдыха на двух курортах и выбрала лучший из них. Выводами она поделилась с порталом «Тонкости Туризма».

Путешественница призналась, что ее приятно удивила стоимость отдыха на Шри-Ланке — тур на восемь ночей с проживанием в отеле с включенными завтраками и ужинами обошелся в 115,4 тысячи рублей на двоих. Кроме того, россиянка отметила, что в отличие от Таиланда островная республика предъявляет более лояльные требования к привитым туристам. Например, путевку можно приобрести накануне вылета.

«Ланкийцы мне показались очень вежливыми, общительными, но скромными и не навязчивыми. Удивительно, тайцы и ланкийцы, народы с одной религией, настолько отличаются друг от друга», — назвала еще одно преимущество Шри-Ланки туристка.

Также путешественница считает, что на Шри-Ланке больше красивых мест. Более того, по ее словам, небольшие размеры острова позволяют за один день объехать много мест: море, горы, джунгли и саванны. Помимо прочего, ее восхитила городская архитектура.

«В чем проигрывает Шри-Ланка, так это в выборе фруктов. Кухня мне больше напомнила индийскую. А еще тут ну очень долгое обслуживание. В маленьких ресторанах очень часто приходилось напоминать хозяйке о себе, и не всегда понятно, приняли заказ или просто не поняли вас», — выделила слабые стороны курорта девушка.

В заключение отмечается, что, несмотря на сложности сравнения двух азиатских курортов по духу и атмосфере, которые, по мнению россиянки, абсолютно разные, туристке больше понравилось отдыхать на Шри-Ланке.

Ранее в феврале эта же путешественница, побывавшая на отдыхе на тайском курорте Пхукет, раскритиковала местных жителей за желание «содрать с немногочисленных туристов побольше». Девушку возмутило, что рестораны и кафе сильно завышают цены.