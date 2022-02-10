Россиянка побывала в Таиланде и осудила местных за желание «содрать побольше»

Российская туристка, побывавшая на отдыхе на тайском курорте Пхукет, раскритиковала местных жителей, описав их словами «готовы на все, лишь бы содрать с немногочисленных туристов побольше». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению девушки, после пандемии отдых в Таиланде «потерял былую атмосферу беззаботности». Так, из-за нескольких лет кризиса многие бюджетные рестораны и кафе были вынуждены закрыться, а те, кто продолжил работать, сильно завысили цены. Кроме того, по наблюдениям россиянки, отели экономят на еде, базовых услугах и персонале.

«Все стало в разы дороже. Высокие цены объясняют по-тайски наивно: "Мадам, хай сизон!" (высокий сезон). Так они его ждали, что решили поднять цены, не дожидаясь высокого сезона», — осудила желание местных жителей заработать на туристах путешественница.

Более того, девушку расстроил действующий жесткий масочный режим, небывалое, по ее словам, количество медуз в море и неравномерное распределение туристов по острову.

«Где-то густо, а где-то пусто. Все в плохом смысле слова: много людей — все дорого, мало — нет ничего, все закрыто», — объяснила россиянка.

Ранее в феврале часто путешествующая россиянка съездила в Таиланд и развеяла самые популярные стереотипы и предрассудки об отдыхе на местных курортах. Например, она опровергла слухи о том, что в королевстве на каждом шагу мужчин поджидают доступные женщины, а по улицам расхаживают «ледибои в блестках и на шпильках».