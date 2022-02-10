Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка побывала в Таиланде и осудила местных за желание «содрать побольше»

Российская туристка отдохнула на Пхукете и раскритиковала высокие цены на курорте

Фото: Shutterstock

Российская туристка, побывавшая на отдыхе на тайском курорте Пхукет, раскритиковала местных жителей, описав их словами «готовы на все, лишь бы содрать с немногочисленных туристов побольше». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению девушки, после пандемии отдых в Таиланде «потерял былую атмосферу беззаботности». Так, из-за нескольких лет кризиса многие бюджетные рестораны и кафе были вынуждены закрыться, а те, кто продолжил работать, сильно завысили цены. Кроме того, по наблюдениям россиянки, отели экономят на еде, базовых услугах и персонале.

«Все стало в разы дороже. Высокие цены объясняют по-тайски наивно: "Мадам, хай сизон!" (высокий сезон). Так они его ждали, что решили поднять цены, не дожидаясь высокого сезона», — осудила желание местных жителей заработать на туристах путешественница.

Материалы по теме:
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля
«Это похоже на тюрьму» Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
«Это похоже на тюрьму»Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
8 февраля

Более того, девушку расстроил действующий жесткий масочный режим, небывалое, по ее словам, количество медуз в море и неравномерное распределение туристов по острову.

«Где-то густо, а где-то пусто. Все в плохом смысле слова: много людей — все дорого, мало — нет ничего, все закрыто», — объяснила россиянка.

Ранее в феврале часто путешествующая россиянка съездила в Таиланд и развеяла самые популярные стереотипы и предрассудки об отдыхе на местных курортах. Например, она опровергла слухи о том, что в королевстве на каждом шагу мужчин поджидают доступные женщины, а по улицам расхаживают «ледибои в блестках и на шпильках».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил об угрозе его выдворения из США
Политолог заявила о непозволительном тоне Лондона в отношении Москвы
«Слишком привлекательную» девушку заблокировали в приложениях для знакомств
Ученые раскрыли смертельную опасность парацетамола
Тутберидзе отреагировала на ситуацию вокруг допинг-пробы Валиевой
Российская компания обнаружила нефть в Ливии
Нефтегазовый гигант начнет прятать углерод
Россиянка побывала в Таиланде и осудила местных за желание «содрать побольше»
Врач заявил о смертельной опасности омикрон-штамма для детей
Российские ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.