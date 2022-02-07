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Россиянка отдохнула в Таиланде и развеяла стереотипы о стране

Российская туристка развеяла стереотипы об антисанитарии в Таиланде

Фото: Marco Pompeo Photography / Legion-media

Часто путешествующая россиянка съездила в Таиланд и развеяла самые популярные стереотипы и предрассудки об отдыхе на местных курортах. Соответствующей информацией она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, по словам туристки, не соответствуют действительности слухи о том, что в королевстве на каждом шагу мужчин поджидают доступные женщины, а по улицам расхаживают «ледибои в блестках и на шпильках». «Моя первая зимовка в Таиланде прошла на острове Самуи. И тут нет и следа того, о чем пишут любители ночной жизни. Все эти сомнительные развлечения находятся в Бангкоке и Паттайе. Но их масштаб сильно преувеличен», — заметила она.

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Еще одним популярным стереотипом считается мнение о том, что в стране царит антисанитария, и питаться в местных кафе или на рынках опасно. Блогер отметила, что не стоит верить подобным «страшилкам», необходимо лишь чаще мыть руки и покупать продукты у опрятных продавцов.

Девушка добавила, что перед первой зимовкой в королевстве прочитала в интернете множество статей о тропических заболеваниях, которые ее напугали. «Мне хотелось поставить прививки от всего. Когда я приехала в Таиланд, то поняла, что все страшилки написали ипохондрики. Да, тут есть риски. Но страна совсем не дикая, — заключила автор. — И если у вас есть страховка, то переживать вообще не о чем».

Ранее в феврале эта же россиянка раскрыла основные траты на путешествие в Таиланд. Блогер отметила, что дороже всего ей обошлись авиабилеты в обе стороны — 140 тысяч рублей на двоих. Второе место в общей структуре расходов заняло проживание — трехмесячная аренда жилья в Паттайе стоила примерно 60 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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