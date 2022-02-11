Назван самый активный торговый партнер России в Европе

В минувшем году Франция нарастила объем торговли с Россией на 46,7 процента по сравнению с 2019 годом, до 22 миллиардов долларов. Это первый из десяти крупнейших торговых партнеров Москвы в Европе, с которым показатели товарооборота превысили уровень 2013 года. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» Центра стратегических разработок Ксения Банникова.

Помимо самого активного роста, только с Францией Россия оказалась нетто-импортером, то есть закупила больше товаров и услуг, чем продала. Со всеми остальными странами из топ-10 наблюдается противоположная картина.

В абсолютных цифрах лидером по торговле с Россией в ЕС названа Германия — 57 миллиардов долларов, рост на 7,2 процента по сравнению с 2019 годом. Далее идут Италия (31 миллиард, плюс 24,2 процента) и Польша (22,5 миллиарда, плюс 28,5 процента). Однако с ними товарооборот до введения санкций в 2014 году был выше.

Банникова отметила, что сравнивать показатели стоит именно с 2019 годом, потому что в 2020-м объемы торгов проседали из-за пандемии и многочисленных локдаунов. Также она указала, что большая часть прироста товарооборота связана с ценовым фактором, то есть с подорожанием товаров, в том числе нефти и газа. Так, экспорт в Италию и Польшу вырос на 81 и 85 процентов соответственно. Что касается физических объемов, то рост более скромен.

Ранее стало известно, что доходы «Газпрома» от экспорта газа, большая часть которого приходится на Европу, по итогам 2021 года выросли почти в 2,2 раза, до 55,51 миллиарда долларов. При этом физический объем экспорта увеличился только на 0,5 процента, до 203,5 миллиарда кубометров.