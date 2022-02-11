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56-летняя Брук Шилдс снялась топлес в рекламе

Модель Брук Шилдс приняла участие в откровенной рекламной кампании бренда Jordache

Фото: @jordache

Американская модель и актриса Брук Шилдс приняла участие в откровенной рекламной кампании #YouveGotTheLook бренда Jordache. Снимки появились в офицальном аккаунте марки в Instagram.

56-летняя знаменитость снялась топлес в голубых джинсах прямого кроя. Фотограф запечатлел манекенщицу со спины, в то время как она прикрывала обнаженную грудь руками. На размещенных кадрах видно, что волосы Шилдс уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

«Мне не нужен фотошоп! Это мое 56-летнее тело, и я горжусь им. Я хочу быть честной с поклонниками и с теми, кто увидит эти фотографии. К счастью, команда согласилась на мои условия и все получилось так, как я хотела», — описала фотосессию Шилдс. Известно, что автором изображений выступила американская фотохудожница Касс Берд (Cass Bird), работы которой неоднократно попадали на обложки таких модных журналов, как Vogue, Esquire, Vanity Fair и Porter.

Поклонники похвалили внешний вид модели в комментариях под опубликованными кадрами. «Как всегда шикарна», «Идеальна», «Обожаю тебя», «Просто красотка», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная леди», «Моя бесконечная любовь», — высказывались пользователи сети.

В октябре прошлого года Брук Шилдс объяснила желание фотографироваться в бикини верой в свою красоту. По словам знаменитости, носить бикини и делать откровенные фото в 55-летнем возрасте ее побудили дочери. Звезда заявила, что благодаря поддержке своих детей и личного тренера она научилась любить свою фигуру и демонстрировать ее с гордостью.

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Майя Пономаренко
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56-летняя Брук Шилдс снялась топлес в рекламе
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