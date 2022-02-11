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Врач назвал самый полезный для легких продукт

Врач Гинзбург рассказал, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы

Фотo: Josephine Baran / Unsplash

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал самый полезный для легких продукт. По его словам, таким продуктом является томат. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист рассказал о китайском исследовании, в котором участвовали курильщики, страдающие от поражения легких. Результаты работы показали, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы, отметил он. «Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется», — рассказал врач.

По словам доктора, томаты также полезны пожилым людям. «Томаты защищают от возрастной инволюции легких», — отметил специалист. Он уточнил, что с возрастом у человека может возникнуть дыхательная или легочно-сердечная недостаточность. По этой причине употребление помидоров в пищу в любом их виде необходимо, так как они предотвращают возрастное поражение легких.

Ранее Гинзбург опроверг распространенное заблуждение, связанное с замороженными овощами. По его словам, заморозка — это щадящая процедура, в результате которой в продукте сохраняются все питательные вещества и пищевые волокна.

Асель Минбаева
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