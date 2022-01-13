Врач развеял миф о замороженных овощах

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг распространенное заблуждение, связанное с замороженными овощами. Выпуск доступен на YouTube.

Диетолог развеял миф о том, что в процессе заморозки овощи теряют все полезные вещества. По его словам, заморозка — это щадящая процедура. «Заморозка очень хорошо сохраняет все питательные вещества. Там [сохраняются] и флавоноиды, и ниацины, и фолиевая кислота», — рассказал он и добавил, что при заморозке в овощах также остаются все пищевые волокна.

В то же время Гинзбург констатировал, что во время заморозки количество некоторых полезных веществ все же уменьшается. Но, как уточнил специалист, при любых других способах заготовки их количество уменьшается еще больше.

Ранее Гинзбург рассказал о пользе одного из ингредиентов салата «Оливье» — зеленого горошка — и призвал ввести его в повседневный рацион. По словам специалиста, в этом продкте содержится много витамина B3, который замедляет развитие атеросклероза и продлевает молодость сосудов.