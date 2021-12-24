Врач рассказал о пользе основного ингредиента салата «Оливье»

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия» рассказал о пользе одного из основных ингредиентов салата «Оливье» — зеленого горошка. Медик призвал ввести его в повседневный рацион, отметив, что горох и другие бобовые продлевают жизнь. Выпуск доступен на YouTube.

По словам Гинзбурга, в зеленом горошке содержится много витамина B3, который, в свою очередь, замедляет развитие атеросклероза, а также продлевает молодость сосудов. Врач и его соведущий Сергей Агапкин также добавил, что в продукте содержится большое количество кремния, необходимого для строительства сосудистой стенки.

В связи с этим медики рекомендовали есть зеленый горошек регулярно. «Мы знаем, что, чем больше мы едим горошек и другие бобовые, тем дольше мы живем. Потому что это прямо хорошая профилактика большого круга возрастных болезней, влияющих на продолжительность жизни», — пояснил Гинзбург. К таким заболеваниям, по словам медика, относится анемия. Врач отметил, что в зеленом горошке много молибдена и железа, которые положительно влияют на функцию кроветворения.

Говоря о разнице между свежим горошком и консервированным, Гинзбург отметил, что второй лишь немного уступает первому в полезных свойствах. Врач уточнил, что в консервированный горох добавляют соль и сахар и посоветовал выбирать продукты с их умеренным содержанием.

Кроме того, употребление зеленого горошка может быть профилактикой онкологических заболеваний. По словам Гинзбурга, маленькие опухолевые зачатки встречаются часто, но не всегда дают начало опухолевому росту. Чтобы симптом не перешел в развитие заболевания, нужна противовоспалительная активность, препятствующая врастанию сосудов. «В горошке это все есть», — подытожил специалист.

Ранее Агапкин назвал продукт, который снижает риски развития деменции. По его словам, скумбрия богата витамином B12, дефицит которого в организме увеличивает риск развития болезни почти на 40 процентов. Агапкин уточнил, что эта рыба является одним из основных источников витамина B12 — в горбуше, к примеру, этого витамина содержится почти в четыре раза меньше.