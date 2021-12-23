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Врач назвал снижающий риск развития деменции продукт

Врач Сергей Агапкин заявил, что скумбрия снижает риск развития деменции

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукт, который снижает риски развития деменции. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что употребление такой рыбы, как скумбрия, поможет избежать деменции. По его словам, этот продукт богат витамином B12, дефицит которого в организме увеличивает риск развития болезни почти на 40 процентов. Агапкин уточнил, что скумбрия является одним из основных источников витамина B12 — в горбуше, к примеру, этого витамина содержится почти в четыре раза меньше.

Его коллега врач-диетолог Михаил Гинзбург в свою очередь отметил, что в скумбрии есть большое количество жирных кислот. «Омега-3 жирные кислоты — это профилактика атеросклероза, прежде всего, это улучшение свойств клеточных мембран», — рассказал специалист.

Ранее Агапкин рассказал об опасности постоянного чувства голода. По его словам, такое нарушение пищевого поведения может сигнализировать о недостатке определенных витаминов или микроэлементов в организме. Также, как отметил врач, постоянное чувство голода может говорить о скрытой депрессии.

Евгения Наумова
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