Россияне массово заинтересовались билетами в три страны в январе

Чаще всего россияне бронировали в январе авиабилеты в три страны: на Шри-Ланку, Мальдивские острова и в Израиль. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным, с 1 по 31 января больше всего россияне заинтересовались перелетами на Шри-Ланку — спрос по данному направлению вырос на 193 процента по сравнению с декабрем. Кроме того, туристы начали массово приобретать билеты на Мальдивские острова: в январе курорт стали посещать на 126 процентов активнее.

Также увеличилась доля бронирований билетов в Израиль, спрос возрос на 110 процентов в связи с тем, что страна начала пускать вакцинированных туристов из России. Помимо прочего, россияне стали чаще стали летать в январе в Черногорию (доля бронирований возросла на 104 процента), Грузию (67 процентов), Таиланд (61 процент), ОАЭ (37 процентов), Турцию (26 процентов) и Азербайджан (18 процентов).

Ранее в феврале сообщалось о порядке действий для возврата авиабилета в случае болезни. Так, чтобы вернуть деньги, туристам необходимо подтвердить болезнь и родство с помощью документов. Кроме того, денежные средства могут вернуть в случае «болезни пассажира или близкого родственника, совместно следующего на одном рейсе».