В США рассказали о боящейся британских истребителей России

Россия может бояться размещения британских истребителей Typhoon в Прибалтике, считает американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что истребители Typhoon принимали участие в перехвате российских самолетов, а также использовались в Сирии. В частности, в декабре 2021 года британский истребитель впервые со времен Фолклендской войны (1982 года) применил вооружение (управляемую ракету класса «воздух—воздух» ближнего боя (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) для поражения цели.

Издание заявляет, что Typhoon отличает высокая маневренность, современная электродистанционная система управления и превосходная авионика. «Typhoon — мощный истребитель, который будет служить британцам до 2030-х годов», — заключается в публикации.

В декабре 2021 года издание The Drive сообщило, что Великобритания и Япония, подписав совместный меморандум, объединились ради создания нового двигателя для боевых самолетов. Работа над совместным демонстрационным образцом силового агрегата должна стартовать в начале 2022 года.