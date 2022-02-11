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В США рассказали о боящейся британских истребителей России

В 19FortyFive заявили, что Россия может бояться британских истребителей в Прибалтике

Фото: Johanna Geron / Reuters

Россия может бояться размещения британских истребителей Typhoon в Прибалтике, считает американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что истребители Typhoon принимали участие в перехвате российских самолетов, а также использовались в Сирии. В частности, в декабре 2021 года британский истребитель впервые со времен Фолклендской войны (1982 года) применил вооружение (управляемую ракету класса «воздух—воздух» ближнего боя (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) для поражения цели.

Издание заявляет, что Typhoon отличает высокая маневренность, современная электродистанционная система управления и превосходная авионика. «Typhoon — мощный истребитель, который будет служить британцам до 2030-х годов», — заключается в публикации.

В декабре 2021 года издание The Drive сообщило, что Великобритания и Япония, подписав совместный меморандум, объединились ради создания нового двигателя для боевых самолетов. Работа над совместным демонстрационным образцом силового агрегата должна стартовать в начале 2022 года.

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Иван Потапов
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