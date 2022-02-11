В Брюсселе признали стремление Украины в Евросоюз

В Брюсселе признают стремление Украины вступить в Европейский Союз (ЕС), однако рассмотрение этого вопроса сейчас не стоит на повестке дня. С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Его цитирует ТАСС.

«Мы признаем стремление Украины к членству в ЕС, как и ее стремление в НАТО. Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять. У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, очень тесное сотрудничество по всем вопросам. Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит», — заявил Петер Сано.

1 декабря замглавы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд на форуме в Киеве назвала условия, которые Украина должна выполнить, чтобы вступить в НАТО и ЕС. Она отметила, что путь Украины в ЕС и НАТО лежит через реформы экономики, свободное и независимое судопроизводство и борьбу с коррупцией.