Генерал ВСУ назвал украинскую армию «бумажной»

Нерешенные Киевом проблемы привели к возникновению на Украине «бумажной» армии, заявил генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций армии Украины Сергей Кривонос, передает «Новое время».

Как уточнил генерал ВСУ, основными проблемами армии были отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием. Кривонос напомнил, что в середине 1990-х финансирование вооруженных сил начало сокращаться. Также уменьшились тренировки на полигонах. Чтобы показать свою значимость, «начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных», назвал он одну из причин развала армии.

«Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге», — подчеркнул он. По мнению Кривоноса, украинскую армию начали оценивать по бумагам. Оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму, части проверяли по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов.

По мнению Кривоноса, бумажное поколение можно назвать «Power Point-рейнджерами». По его словам, сейчас в вооруженных силах происходит «мышиная возня», а командующие «стали вырождаться как воины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не слабее армий стран НАТО.