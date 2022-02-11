Раскрыта главная опасность овощных соков

Ряд овощей может содержать много нитратов и пестицидов, заявила диетолог Елена Соломатина, пишет «Вечерняя Москва».

Диетолог предупредила, что без вреда для здоровья можно пить только один стакан свежевыжатого сока в день. Но вместо переработанного варианта лучше выбрать сами овощи и фрукты.

Соки могут привести к отравлению, отметила эксперт. Свежевыжатые соки нельзя пить при диабете, инсулинорезистентности, лишнем весе и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кислые соки можно пить только через трубочку, так как в ином случае повредится эмаль. Сильно концентрированные соки она посоветовала разбавлять водой.

«Те овощи, которые ближе к земле (к примеру, свекла и сельдерей), содержат много нитратов. Чрезмерно увлекаться не стоит», — раскрыла она главную опасность.

Ранее диетологи назвали наиболее полезные для здоровья и улучшения общего состояния организма овощи.