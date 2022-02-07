Диетологи назвали неожиданные продукты для улучшения здоровья

Диетологи назвали наиболее полезные для здоровья и улучшения общего состояния организма овощи. Слова специалистов приводит Fox News.

В списке неожиданно оказался сладкий картофель — батат. Диетолог Джаред Мичем объяснил, что растение содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая помогает очищать ЖКТ и поддерживать здоровую микрофлору. Помимо этого, батат богат полезными углеводами, витаминами А и С, а также марганцем. «Антиоксиданты, содержащиеся в сладком картофеле, защищают клетки от повреждений и могут обладать противораковым действием, особенно в клетках толстой кишки», — отметил Мичем.

Диетолог Эрин Кенни посоветовала добавить в рацион низкокалорийные грибы шиитаке. По ее словам, этот продукт укрепляет иммунитет и уменьшает воспалительные процессы в организме. Она также предложила обратить внимание на хикаму, или мексиканскую репу, — растение семейства бобовых. Кенни отметила, что хикама, которая в основном состоит из воды, богата клетчаткой, способствующей снижению уровня сахара в крови. Также мексиканская репа содержит калий и фосфор.

Страдающим диабетом второго типа Мичем рекомендовал попробовать спирулину — сине-зеленую водоросль, которую называют суперфудом или едой будущего. Он утверждает, что продукт содержит множество полезных веществ: 18 аминокислот, фитонутриенты, медь, железо, марганец, калий и витамины группы В. Спирулина богата белком и помогает нормализовать уровень сахара в крови.

В список полезных овощей также вошли морковь, зеленый горошек, брюссельская капуста, свекла, кимчи, чеснок и ростки брокколи.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали полезные комбинации продуктов для перекуса, которые помогают быстрее похудеть. По словам диетолога Кайли Иванир, перекусы, сочетающие клетчатку и белок, способствуют снижению веса.