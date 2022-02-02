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Диетологи назвали помогающие быстрее похудеть сочетания продуктов

Eat This, Not That!: перекусы, сочетающие клетчатку и белок, способствуют снижению веса

Фото: Unsplash

Диетологи назвали полезные комбинации продуктов для перекуса, которые помогают быстрее похудеть. Их слова приводит Eat This, Not That!

По словам диетолога Кайли Иванир, перекусы, сочетающие клетчатку и белок, способствуют снижению веса. Клетчатка и белок уменьшают уровень гормона голода и нормализуют сахар в крови, поэтому ощущение сытости сохраняется дольше. «Баланс сахара в крови и поддержание низкого уровня инсулина между приемами пищи позволяют организму сжигать жир», — отметила она.

Для перекуса диетолог Джинан Банна рекомендует сочетание нарезанного замороженного банана с арахисовым маслом. Она объясняет это тем, что банан богат клетчаткой, а арахисовое масло — насыщенными жирами и белком. Еще одним продлевающим ощущение сытости перекусом она назвала цельнозерновые крекеры с сыром. При этом она отметила, что лучше ограничиться пятью крекерами.

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Диетологи и основательницы 21-дневной программы преображения тела Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шамс добавили в список сладкое хрустящее яблоко с богатыми растительным белком и клетчаткой фисташками. За один раз они предлагают съедать одно яблоко и около 30 фисташек.

Также специалисты обратили внимание на тост с миндальным маслом и пюре из замороженной или свежей малины, крекеры с авокадо и семечками, темный шоколад с малиной и чернику в сочетании с грецкими орехами.

Сестры Лакатос предложили простой рецепт для полезного перекуса: греческий йогурт нужно смешать с ягодами, корицей и мятой. «Усильте жиросжигающий потенциал греческого йогурта, добавив в него ягоды, в том числе ежевику, чернику, голубику, малину и клубнику. Ягоды от природы содержат мало сахара и калорий, но при этом они достаточно сладкие, чтобы снизить тягу к продуктам с высоким содержанием сахара», — сказали они.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали продукты, которые продлевают молодость кожи и помогают выглядеть на десять лет моложе своего возраста. Специалисты предложили съедать пять черносливов в день.

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