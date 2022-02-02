Диетологи назвали помогающие быстрее похудеть сочетания продуктов
Диетологи назвали полезные комбинации продуктов для перекуса, которые помогают быстрее похудеть. Их слова приводит Eat This, Not That!
По словам диетолога Кайли Иванир, перекусы, сочетающие клетчатку и белок, способствуют снижению веса. Клетчатка и белок уменьшают уровень гормона голода и нормализуют сахар в крови, поэтому ощущение сытости сохраняется дольше. «Баланс сахара в крови и поддержание низкого уровня инсулина между приемами пищи позволяют организму сжигать жир», — отметила она.
Для перекуса диетолог Джинан Банна рекомендует сочетание нарезанного замороженного банана с арахисовым маслом. Она объясняет это тем, что банан богат клетчаткой, а арахисовое масло — насыщенными жирами и белком. Еще одним продлевающим ощущение сытости перекусом она назвала цельнозерновые крекеры с сыром. При этом она отметила, что лучше ограничиться пятью крекерами.
Диетологи и основательницы 21-дневной программы преображения тела Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шамс добавили в список сладкое хрустящее яблоко с богатыми растительным белком и клетчаткой фисташками. За один раз они предлагают съедать одно яблоко и около 30 фисташек.
Также специалисты обратили внимание на тост с миндальным маслом и пюре из замороженной или свежей малины, крекеры с авокадо и семечками, темный шоколад с малиной и чернику в сочетании с грецкими орехами.
Сестры Лакатос предложили простой рецепт для полезного перекуса: греческий йогурт нужно смешать с ягодами, корицей и мятой. «Усильте жиросжигающий потенциал греческого йогурта, добавив в него ягоды, в том числе ежевику, чернику, голубику, малину и клубнику. Ягоды от природы содержат мало сахара и калорий, но при этом они достаточно сладкие, чтобы снизить тягу к продуктам с высоким содержанием сахара», — сказали они.
Ранее сообщалось, что диетологи назвали продукты, которые продлевают молодость кожи и помогают выглядеть на десять лет моложе своего возраста. Специалисты предложили съедать пять черносливов в день.