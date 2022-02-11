Полицейская погоня за 15-летним россиянином на «Жигулях» попала на видео

В Красноярском крае полицейская погоня за 15-летним водителем на «Жигулях» попала на видео. Ролик публикует «МВД Медиа».

На кадрах, снятых регистратором автомобиля ДПС, видно, как водитель игнорирует требование полиции остановиться и прибавляет газ. Полицейские кидаются в погоню по заснеженным улицам Минусинска и неоднократно предлагают остановиться, угрожая открыть огонь. В ходе погони нарушитель периодически выезжал на встречную полосу. В какой-то момент к погоне присоединяется еще один экипаж. В итоге нарушителя удается прижать к обочине и задержать.

Им оказался 15-летний молодой человек. Вместе с ним в машине находилась девушка-пассажир того же возраста. Несовершеннолетний водитель был отстранен от управления транспортным средством, его автомобиль поместили на специальную стоянку.

Ранее в Астраханской области погоня полицейских за уголовником на «Жигулях» также попала на видео.