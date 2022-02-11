Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Опубликовано первое полученное телескопом Джеймса Уэбба изображение

Ученые НАСА опубликовали изображение звезды HD 84406, полученное телескопом Уэбба

Фото: NASA

Ученые НАСА опубликовали первое изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба во время юстировки главного зеркала. Об этом сообщается на сайте космического агентства США.

Исследователи получили мозаику изображений из 18 случайно расположенных светлых точек, возникших при отражении звездного света от одной и той же звезды сегментами зеркала телескопа на вторичное зеркало и массив инфракрасных камер NIRCam. В течение следующего месяца ученые будут корректировать зеркало аппарата, пока все изображения не сольются в одну звезду.

Для настройки телескопа была выбрана яркая одиночная звезда HD 84406 в созвездии Большой Медведицы. В процессе захвата изображений, который начался 2 февраля и длился 25 часов, телескоп Уэбба был нацелен на 156 различных позиций вокруг предсказанного местоположения звезды и сгенерировал 1560 изображений с использованием 10 детекторов NIRCam, что составило 54 гигабайта необработанных данных. Обсерватория смогла определить местонахождение целевой звезды в каждом из своих зеркальных сегментов в течение первых шести часов и 16 экспозиций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Немов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали подробности госпитализации Зюганова
Девять полицейских пострадали при стрельбе в США
В Подмосковье мать заперла малолетних детей в квартире без еды и воды
Норвегия призвала граждан покинуть Украину
Опубликовано первое полученное телескопом Джеймса Уэбба изображение
Будущая мать пожаловалась на тяжелую аллергию на собственного ребенка
Россиянам дали совет по защите от интернет-мошенников в предверии Дня влюбленных
Украина отказалась силой возвращать Донбасс из-за угрозы массовой гибели людей
Опасный троян прочел все письма за полчаса
В Британии зафиксировали первую смерть от африканской лихорадки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.