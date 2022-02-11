Опубликовано первое полученное телескопом Джеймса Уэбба изображение

Ученые НАСА опубликовали первое изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба во время юстировки главного зеркала. Об этом сообщается на сайте космического агентства США.

Исследователи получили мозаику изображений из 18 случайно расположенных светлых точек, возникших при отражении звездного света от одной и той же звезды сегментами зеркала телескопа на вторичное зеркало и массив инфракрасных камер NIRCam. В течение следующего месяца ученые будут корректировать зеркало аппарата, пока все изображения не сольются в одну звезду.

Для настройки телескопа была выбрана яркая одиночная звезда HD 84406 в созвездии Большой Медведицы. В процессе захвата изображений, который начался 2 февраля и длился 25 часов, телескоп Уэбба был нацелен на 156 различных позиций вокруг предсказанного местоположения звезды и сгенерировал 1560 изображений с использованием 10 детекторов NIRCam, что составило 54 гигабайта необработанных данных. Обсерватория смогла определить местонахождение целевой звезды в каждом из своих зеркальных сегментов в течение первых шести часов и 16 экспозиций.