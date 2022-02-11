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Филолог назвала четыре эффективных способа выучить иностранный язык

Филолог Сантос отметила, что нереалистичные ожидания препятствуют изучению языка

Фото: Shutterstock

Филолог Мария Мендес Сантос из Университета Аликанте, Испания, назвала основные ошибки, которые совершают люди, изучая иностранный язык, и поделилась четырьмя эффективными способами его выучить. Ее слова приводит Insider.

Сантос отметила, что зачастую препятствием для обучения становятся нереалистичные ожидания. Например, многие думают, что достаточно записаться на курсы и ждать, что получится свободно заговорить на иностранном языке уже через одну-две недели. «Если вы хотите овладеть языком, вам придется потратить гораздо больше времени, чем на один курс», — предупредила филолог.

По мнению Сантос, также не стоит думать, что для изучения языка достаточно на несколько недель переехать в страну, где на нем говорят. Она добавила, что погружение в новую среду и адаптация не происходят мгновенно, поэтому, чтобы заговорить на языке, нужно провести в другой стране много времени.

Еще один миф связан с тем, что достаточно найти носителя нужного языка и общаться с ним. Филолог не отрицает эффективности занятий с носителем, но только в случае, если этот человек преподает язык.

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Тем, кто хочет овладеть иностранным языком, Сантос рекомендует настроиться на долгий путь и научиться быть дисциплинированным и последовательным. Она также предлагает отказаться от завышенных ожиданий, ставить реалистичные цели, начинать с простого и постепенно переходить к более сложному.

Филолог рекомендует сделать обучение частью рутины. Например, можно смотреть сериалы и фильмы на иностранном языке с субтитрами, можно перевести меню телефона на нужный язык или проходить видеоигры на иностранном. Сантос также уверена, что новые слова проще запоминаются, если использовать их в речи каждый день, поэтому важно постоянно их употреблять и практиковаться.

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Евгения Черкасова
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