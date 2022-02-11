Россиянин пытался доказать свою правоту в споре и зарезал приятеля

В Республике Саха (Якутия) в отношении 47-летнего россиянина, зарезавшего приятеля, завели уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной убийства стал возникший после совместного застолья подозреваемого с его знакомым спор. На допросе 47-летний задержанный пояснил следствию, что, пытаясь доказать правоту, он схватил нож и нанес им удар в бедро своей жертвы, а после ушел домой.

От полученного ранения пьяный 50-летний мужчина скончался в своей квартире. Его тело обнаружили родственники 10 февраля. По горячим следам подозреваемого задержали. По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

9 февраля сообщалось, что в Приморском крае задержан россиянин, подозреваемый в убийстве своего 34-летнего знакомого.