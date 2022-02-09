Россиянин зарезал знакомого за избиение и угрозы

В Приморском крае задержан россиянин, подозреваемый в убийстве своего 34-летнего знакомого. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 февраля подозреваемый и его жертва распивали алкоголь в одном из домов села Сергеевка Партизанского района. Мужчины повздорили и 34-летний потерпевший сначала избил своего будущего убийцу, а затем пригрозил ему физической расправой. После этого, по словам мужчины, он якобы испугался и взялся за нож. В ходе потасовки он нанес своей жертве два удара, а когда тот попытался сбежать, догнал и зарезал, нанеся пять колющих ударов.

После обнаружения тела СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемый был задержан. Следователи провели осмотр места происшествия, а также допросили свидетелей преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

4 февраля сообщалось, что в Севастополе задержан 35-летний россиянин, зарезавший свою бывшую сожительницу.