Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин зарезал знакомого за избиение и угрозы

В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины россиянин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Приморском крае задержан россиянин, подозреваемый в убийстве своего 34-летнего знакомого. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 февраля подозреваемый и его жертва распивали алкоголь в одном из домов села Сергеевка Партизанского района. Мужчины повздорили и 34-летний потерпевший сначала избил своего будущего убийцу, а затем пригрозил ему физической расправой. После этого, по словам мужчины, он якобы испугался и взялся за нож. В ходе потасовки он нанес своей жертве два удара, а когда тот попытался сбежать, догнал и зарезал, нанеся пять колющих ударов.

После обнаружения тела СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемый был задержан. Следователи провели осмотр места происшествия, а также допросили свидетелей преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

4 февраля сообщалось, что в Севастополе задержан 35-летний россиянин, зарезавший свою бывшую сожительницу.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой
Президент Мексики предложил приостановить дипломатические отношения с Испанией
Раскрыто состояние Жириновского
Мать разрешила дочери пойти в школу в новых кедах вопреки запрету директора
Европа вынудила крупного автопроизводителя отказаться от новых разработок
Apple случайно раскрыла свой VR-шлем
Полюбивший наркозависимую доминатрикс Уэст взмолился о воссоединении с Кардашьян
Доктор Мясников обратился к попавшему в больницу Жириновскому
Россиянин зарезал знакомого за избиение и угрозы
На Украине предъявили новое обвинение Януковичу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.