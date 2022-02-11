Зеленский поручил увеличить Силы территориальной обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу увеличить Силы территориальной обороны страны до двух миллионов человек. Об этом на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Украина-24», сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, в пятницу, 11 февраля, украинский лидер поручил максимально увеличить число членов территориальной обороны, которые «будут готовы защищать страну в случае необходимости».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что к службе в резерве Сил территориальной обороны планируют привлечь до двух миллионов граждан.