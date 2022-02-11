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Зеленский поручил увеличить Силы территориальной обороны Украины

Владимир Зеленский поручил увеличить Силы территориальной обороны страны до 2 млн человек

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу увеличить Силы территориальной обороны страны до двух миллионов человек. Об этом на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «Украина-24», сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, в пятницу, 11 февраля, украинский лидер поручил максимально увеличить число членов территориальной обороны, которые «будут готовы защищать страну в случае необходимости».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что к службе в резерве Сил территориальной обороны планируют привлечь до двух миллионов граждан.

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Варвара Кошечкина
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