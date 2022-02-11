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Главком ВСУ заявил о планах привлечь 2 миллиона резервистов

Главком ВСУ заявил, что в резерв территориальной обороны планируют привлечь 2 млн человек

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что к службе в резерве Сил территориальной обороны планируют привлечь до двух миллионов человек. Об этом сообщает портал «Гордон».

По закону численность Сил территориальной обороны составляет 10 тысяч человек, но в случае объявления военного положения или военной угрозы она должна увеличиться за счет резервистов.

«По поводу рекрутинга резервистов — у нас есть довольно амбициозные планы в этом направлении. На конец марта нам бы хотелось иметь не менее 70 процентов резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах. Нас интересуют 1,5-2 миллиона достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свою дом, семью, страну, которых мы должны подготовить», — заявил главком ВСУ.

Отряды территориальной обороны создают по всей Украине по указу президента страны Владимира Зеленского. Верховная рада приняла закон, разрешающий их участникам применять личное охотничье оружие, а также переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые ракеты.

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Алевтина Запольская
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