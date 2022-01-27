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Украинским добровольцам разрешили обороняться охотничьими ружьями и ракетами

Верховная рада Украины разрешила добровольческим формированиям применять боевые ракеты

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий добровольческим формированиям Сил территориальной обороны (СТО) применять личное охотничье оружие, а также переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и противотанковые ракеты. Об этом сообщает ТАСС во ссылкой на парламентария от президентской фракции «Слуга народа» Юрия Мисягина.

Большинство депутатов сочли, что добровольческие объединения имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное оружие и «другие виды вооружения и боеприпасы». Решение по обеспечению добровольцев оружием возложили на главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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Ранее стало известно, что Минобороны Украины начало подготовку организации «народного сопротивления» при «нападении» России. Издание Foreign Policy опубликовало план, которым украинцы поделились с западными военными. Могласно документу, Киев намерен сформировать бригады в регионах, крупных городах и столице для защиты флангов армии Украины. Обучением сил сопротивления будут заниматься силы специального назначения. Согласно планам ведомства, боеприпасов и вооружения достаточно для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений на уровне бригад.

27 января сообщалось, что на Украину поступила третья партия американской военной помощи, включающую противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Министр обороны страны Алексей Резников уже анонсировал продолжение поставок.

Марина Совина
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